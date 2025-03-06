特朗普演說吹噓政績　美國會淪馬戲團

中評社北京3月6日電／據大公報報導，當地時間4日，美國總統特朗普在其開啟第二個任期以來首次在國會參眾兩院聯席會議上發表演講。特朗普足足講了1小時40分鐘，創下此類演講的最長紀錄。他大肆吹噓自己上任首月的“政績”，包括驅逐非法移民、裁減聯邦政府雇員和加征關稅等。然而，台下的民主黨議員抗議花樣百出，共和黨人試圖高喊USA等口號壓制，現場淪為馬戲團，凸顯美國兩黨之間的分裂。得州民主黨眾議員阿爾.格林揮舞著手杖對特朗普大喊大叫，隨後被趕出會場。



特朗普4日站在眾議院大廳講台上說：“今晚我回到這個國會大廳，向大家報告，美國的勢頭回來了，我們的精神回來了，我們的自豪感回來了，我們的信心回來了。”他得意洋洋地回顧自己上任首月的工作，包括驅逐非法移民、在億萬富豪馬斯克的幫助下精簡聯邦機構、對美國的貿易夥伴加征高額關稅、推動俄烏談判等。特朗普說，他在過去43天里做的事比其他總統4年或8年做的還多。



台下的民主黨人發出噓聲，很多人舉起寫著“這是謊言”和“馬斯克竊取（權力）”等字樣的標語牌。共和黨人則高呼USA等口號，試圖淹沒民主黨一方的聲音。演講剛進行幾分鐘，阿爾.格林便揮舞著手杖指向特朗普，並高聲批評其削減醫療補助的政策。特朗普身後的眾議院議長約翰遜站起來敲響議事槌，試圖恢復秩序，並讓警衛帶走格林。特朗普提到烏克蘭時，一些親烏的民主黨議員離場以示抗議。



“雞蛋價格失控”怪拜登



美媒指出，按照慣例，總統會在國會演講中強調團結，但特朗普卻自吹自擂並攻擊民主黨人，還將諸多問題歸咎於前總統拜登，凸顯美國的分裂。特朗普聲稱，自己接手了拜登留下的“經濟災難”和“通脹噩夢”，並指責拜登“放任雞蛋價格失控”。美國近期蛋價飆升，民眾怨聲載道。特朗普稱：“我每天都在努力扭轉這一局面。”



4日，特朗普政府對加拿大和墨西哥商品加征25%關稅的措施生效。特朗普在演講中聲稱，關稅將帶來“數萬億美元的經濟效益”。他批評歐盟、加拿大、巴西、印度、墨西哥和韓國等多國實施“對美國不公平”的貿易政策，並重申將於4月2日徵收對等關稅。對於關稅可能加劇通脹的疑慮，特朗普承認加征關稅會造成“些許波動”，但“完全可以接受”。

