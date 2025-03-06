富權：藍白合2.0版將以“燕昌配”呈現？

中評社香港3月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：“藍白合2.0版”將以“燕昌配”呈現？以下為文章內容。



黃國昌在競選台灣民眾黨時提出，若當選黨主席將推出“3＋1”組織進化版計劃，包括溝通更強化、論述更深化、組織更活化，最後的加一最重要，就是“人才、人才、人才”。昨日，黃國昌啟動“3＋1進化版計劃”，跨出縣市請益第一步，帶領民眾黨籍的“立委”和台中市議員，到台中市政府拜會市長盧秀燕，希望加強溝通與深度論述的基礎，兩人針對市政議題進行交流。盧秀燕拜託民眾黨“立委”全力支持台中三大建設，而黃國昌則連續三次說，“台中市政府的事就是民眾黨的事”。



這導致在“燕昌會”後的聯訪中，媒體不斷提出尖銳問題，包括此次“燕昌會”是否為“藍白合2.0”起手式、對“二零二六”合作是否有共識、兩人下次交流就是黨主席對黨主席？盧秀燕再度端出“上班時間不談政治”的標準答案，急匆匆想結束聯訪，媒體不死心轉問黃國昌，盧秀燕怕場面失控，竟不避諱媒體在場，直接對黃國昌說“可能不要在這邊回答，不好意思”！過程中偷笑了幾次的黃國昌，只好順著盧秀燕的意，表示“這次是針對市政交流來請益，政治題的部分先向大家致歉”。



縱使如此，人們對這次“燕昌會”是否就是為“二零二八”大選的“藍白合2.0版”的“燕昌配”啟動起手式，有所好奇並充滿期待。

