周厚立答中評：香港需加強國際化金字招牌

國政協委員、中怡國際控股有限公司主席周厚立在兩會上接受中評社記者採訪（受訪者供圖） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議於3月5日在京開幕，總理李強作政府工作報告。全國政協委員、中怡國際控股有限公司主席周厚立在接受中評社記者的採訪時表示，對於今年報告涉港澳部分，他有兩點深刻感受。



周厚立說，第一，報告體現中央對香港的關愛一以貫之，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針沒有變，增強了香港社會在香港發展新階段的發展信心。第二、中央始終關心香港經濟民生發展，祖國始終是香港的最強大後盾，香港在國家發展新格局下，需要更好發揮“一國兩制”制度優勢，加快融入國家發展大局，推動香港“一國兩制”高質量發展。



今年政府工作報告涉港澳部分中特別強調“深化國際交往合作”，也是首次提出，對此，周厚立認為有兩方面意涵：一是國家堅持高水平對外開放，需要更好發揮香港國際化優勢，對接國際社會；二是面對單邊主義抬頭，需要加強拓展對外合作交往，以更強的多邊應對單邊，香港在這方面可以發揮國際交往合作作用，助力國家拓展多邊關係。



周厚立說，報告首次提出“深化國際交往合作”，國家明確支持香港發揮國際化條件優勢。事實上，香港國際化金字招牌享譽世界，必須加強，更好發揮作用，在國家支持下，香港將有更多國家機遇對接國際，進一步鞏固和提升香港的國際金融、航運、貿易、創新中心地位。

