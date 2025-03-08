李風答中評：涉台內容言簡意賅 有針對性

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港3月8日電（記者 段曉魯）香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台部分予以解讀。他表示，報告涉台內容充分的表達了新時代解決台灣問題的總體方略，這也說明了大陸對台政策是一貫且持續的，體現出大陸對兩岸關係有主動權、主導權。



李風認為，這次政府工作報告的涉台內容篇幅不長，但非常重要，也說明了大陸對台政策是一貫且持續的。這次政府工作報告跟去年及前年相比，只是多了一點點內容，但總體變化不大，因為報告總體內容很長，涉及面很廣，涉台的部分不可能講太多，內容是非常言簡意賅。此外，報告中有幾個重要字眼，包括反對分裂、團結台灣同胞、推進祖國統一大業，這幾點都讓自己印象深刻。



李風指出，對台政策的一貫性體現了大陸對兩岸關係有主動權、主導權，展現了大陸方面堅定不移推動祖國統一進程扎實的戰略佈局，高度的戰略自信。大陸對台政策是非常有針對性，根據台海局勢的變化，從而作出研判並且在報告中加以體現。



李風稱，今年涉台論述特別提出“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”，這說明了大陸方面在爭取台灣民心方面的工作會加強，無論民進黨如何反對兩岸經濟合作文化交流，但大陸方面在工作上一點都不會放鬆，而且會持續加強促進兩岸經濟和文化交流，並且制定出制度和政策。大陸是主導兩岸關係發展，這也是兩岸同胞共同推動的，相信大陸方面的制度和政策出台後，兩岸經濟文化交流會發展得越來越好。



對比2024年政府工作報告，涉台段落結尾處由“同心”共創改成了“攜手”共創民族復興偉業，李風認為，光有“同心”還是不足夠，需要兩岸人民一起攜手共創，不能單單心裡去想，還要去實現、去做。民族復興偉業與台灣同胞的切身利益是連在一起的，希望台灣同胞可以看到這一點，頭腦清醒的台灣同胞一定會積極投身到民族復興偉業中來。