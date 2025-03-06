長和千億賣港口　媲美“賣橙”傳奇

除了“賣橙”傳奇，長和系近年亦完成多筆大型交易。 中評社香港3月6日電／長和（港交所：001）宣布，計劃向貝萊德牽頭的BlackRock－TiL財團出售內地和香港以外的港口業務，包括巴拿馬兩個港口的權益，預料套現逾190億美元（約1，482億港元），相當於長和昨日（4日）收市總市值，有望成為長和系歷年來最大規模的交易。雖然長和系創辦人李嘉誠已經退休，交棒予長子李澤钜，並改任資深顧問，但長和系的投資決策，但外界仍關注“誠哥”是否在背後運籌帷幄。這筆交易不僅展現了長和系的全球資產配置策略，也引發市場對長和系未來投資動向的廣泛猜測。



am730報導，現時長和系業務遍佈全球50多國，涵蓋港口、零售、基建、電訊及財務投資等多元領域。作為一家業務多元化的跨國巨頭，長和出售資產並不罕見，但若要論“千億級”交易，1999年的‘賣橙’事件無疑是最具標誌性的一筆。



1990年代末，科網熱潮席捲全球，長和系創辦人李嘉誠掌舵的和黃（已除牌，前上市編號：013）趁勢而為。和黃自1989年進軍英國電訊市場，並於1994年以80億港元重組業務，推出Orange品牌。隨著Orange業務快速增長，最終獲德國Mannesmann看中，李嘉誠逐決定高位沽售持有的Orange 44.8%股權，為和黃帶來198億英鎊（約1，130億港元）稅前盈利，創下本港開埠以來最大金額的單一宗交易紀錄，成為一時佳話，亦為長和系於亞洲金融風暴後大舉投資港口、電訊等業務提供了豐厚資金。



除了“賣橙”傳奇，長和系近年亦完成多筆大型交易。例如2014年3月向新加坡主權基金淡馬錫出售屈臣氏24.95%股權，套現440億港元；2016年及2017年，分別以約230億港元出售上海陸家嘴世紀匯廣場，以及以破紀錄的402億港元出售中環中心75%業權。長和在2020年更打包出售一系列歐洲發射塔資產與業務予歐洲無線電訊及廣播基建營運商Cellnex，交易總值達100億歐元（約910億港元）等等。這些交易不僅展現了長和系靈活的資產配置策略，更為集團提供了充裕的資金。



根據長和（001）最新中期業績報告，截止2024年6月30日，長和非流動資產9，348億港元，流動資產2，036億港元，其中現金資產約1，316億港元，流動負債為1，667億港元，顯示集團現金充裕，財務狀況穩健。



長和周二收市價為38.65元，總市值1，480億港元，市盈率（PE）僅6.58倍，市淨率（PB）更低至0.27倍，估值可謂處於低位。今次交易套現金額相當於總市值1，482億港元，若資金運用得宜，長和股價有望估值回歸，能否翻倍都值得成為投資者關注的焦點。