吳鳳嬌答中評：報告體現大陸對台政策發展性

閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌（中評社資料圖） 中評社香港3月8日電（記者 段曉魯）閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台部分予以解讀。她表示，報告既體現了大陸對台大政方針的延續性和發展性，同時彰顯了大陸堅決反對“台獨”分裂和外來干涉的堅定決心和鮮明態度，更向廣大台灣同胞展現善意和誠意，呼籲號召兩岸同胞攜手共創中華民族偉大復興的光榮偉業。



吳鳳嬌表示，今年政府工作報告涉台內容雖僅有百字之餘，但言簡意賅、內涵豐富，指明了年度對台工作的方向和重點。報告既體現了大陸對台大政方針的延續性和發展性，如堅持貫徹新時代解決台灣問題總體方略連續四年寫入政府工作報告；堅持一個中國原則和“九二共識”也連續七年寫入政府報告，同時彰顯了大陸堅決反對“台獨”分裂和外來干涉的堅定決心和鮮明態度，更向廣大台灣同胞展現善意和誠意，呼籲號召兩岸同胞攜手共創中華民族偉大復興的光榮偉業。與往年的政府工作報告涉台內容相比，有兩處提法展現新意，值得高度關注。



“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”。與2023年政府工作報告提出的“促進兩岸經濟文化交流合作”的相比，今年的提法增加“完善”和“制度和政策”。經濟文化交流一直是兩岸關係發展的核心部分。2018年以來，大陸先後出台了《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》、《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》等一系列政策舉措，有力地推進兩岸經濟合作穩定發展、文化交流走深走實。“完善”兩字表明我們促進兩岸經濟文化交流的主旋律會更加響亮，可以預期後續會有更多地促進兩岸經濟文化交流的政策舉措出台。

