香港加快發展新質生產力　優化經濟結構

中評社香港3月6日電／大公報報導，中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，新一份《財政預算案》立足“三中心、一高地”戰略定位，圍繞夯實多元多極增長動能、充分發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”地位、普惠民生等三個方向，關注財策思路和舉措，亦值得留意特區政府與時並進推出的“強化版”財政整合計劃，在新階段如何推動積極財政助力增長轉型。



首先，提出“育新固優”，推動產業多元升級。“育新”是致力創新孵化生態，“打造人工智能產業國際交流協作匯集地”；提速推進北部都會區建設，啟動“試行片區開發”模式。“固優”是提升優勢產業，包括提升股市交投吸引力，持續發展債券、保險、離岸人民幣等新業務領域，並繼續推動金融互聯互通提質擴容。此外，政府提出強化貿易、航運、航空樞紐優勢，以提升總部經濟吸引力，推動航空航運中心數智化、綠色化升級；聚焦挖掘醫教文旅產業優勢，以打造香港特色服務品牌，強化多元樞紐地位。



強化“一帶一路”平台角色



其次，圍繞國家開放發展策略。對於推進灣區一體化建設，提升區域經濟融合度和競爭力。醫療方面，年內有望成立“真實世界研究及應用中心”，結合“港澳藥械通”數據，有助打通數據、樣本、藥械跨境應用，加速醫療創新產業發展。建築方面，廣東省住房和城鄉建設廳和香港發展局於2024年3月簽署《加強粵港建築及相關工程領域合作意向書》，在此框架下內地和香港積極推動“組裝合成”建築（MiC）產業協同發展。就開展更廣泛的國際合作方面，提出拓展多元市場與戰略夥伴，拓展“全球南方”新型市場的貿易及投資網絡，以及強化香港作為“一帶一路”平台功能角色。



同時，2025年，特區政府計劃推出8幅住宅用地，預計可建約1.37萬個單位。房屋供應方面，未來5年包括“簡約公屋”共計可提供19萬個公營房屋單位，較本屆政府上任時的五年期增加約80%，未來10年可供應30.8萬個單位。私營房屋方面，未來5年內預估平均落成1.7萬個私人住宅單位，由此可見政府積極應對市民的住屋需求。



整體來看，預算案要旨是面向未來的積極財政政策，大力推動香港培育發展新質生產力、優化經濟結構，著力實現各區域平衡、普惠的協調發展格局，鞏固提升香港國際金融中心綜合競爭力。