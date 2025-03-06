香港房市回春　新屋銷售轉旺、租金也看漲

中評社香港3月6日電／香港房市最近恢復熱絡，新屋銷售轉旺，租金也持續上漲。



根據市場公開消息，香港九龍城“南首”項目在上週末首輪銷售181套住宅全部售罄，共“套現”超過9.6億港元。據悉，上週末香港樓市以一手新屋為主，多個新屋案件開售並取得理想成績。



在香港上水從事房產經紀業務的陳經理表示，春節過後香港各區的一手新房都有不錯的銷售表現，多個新房項目均在首輪銷售中全部售罄。



香港特區政府土地註冊處公佈的最新數據顯示，今年2月樓宇買賣合約共4，307份，季減12.8%，但年增35.1%，合約總值283億港元。



分析人士表示，受市場受觀望情緒及春節假期影響，近幾個月香港樓市的成交量連續下跌，但一手住宅市場已經出現回暖跡象，2月的登記量環比上升18.9%。



二手房市場方面，預計近日推出的樓市新政將帶動成交量回升，香港特區政府宣布將徵收100港元印花稅的物業價值上限由300萬港元提高至400萬港元，有助於降低買家在高利息環境下的購房成本，提振中小戶型單位的成交。



另一方面，香港特區政府差餉物業估價署最新公佈的數據顯示，今年1月香港私人住宅租金指數為192.9點，環比升 0.42%，已連升兩個月，年比則上升近4%。



陳經理表示，這些數據反映出人才赴港住屋需求龐大，租賃市場仍活躍，今年第一季的租金仍有上升空間。



美聯集團主席黃建業先前表示，香港樓市在今年年初成交量暫未出現顯著回升，主要原因是市場正在觀望“財政預算案”，預計樓市“小陽春”可能延遲至3月出現。黃建業認為，香港樓市最差情況已過去，樓市穩定向好，但升幅需視乎經濟環境變化。