國產機器人“日薪”過萬，商家博主爭租

中評社北京3月6日電／據文匯報報導，“機器人效應”正在內地商業租賃市場掀起一股熱潮，因春晚一舉成名的宇樹H1機器人，以及隨後推出的G1機器人，如今已為它們的首批買家帶來了可觀的商業價值。這些從鎂光燈下走出的機器人，正通過租賃活躍於商場、展會、路演等各類商業場景。雖然每天高達1萬元（人民幣，下同）的租金價格不菲，但需求卻異常火爆，檔期供不應求，一機難覓。有不少商家向香港文匯報記者透露，想租到這些機器人，至少需提前一個月預約方能覓得空當。有趣的是，這些國產機器人還在大洋彼岸開啟了“整活”模式，很多國外博主和國產機器人合拍視頻，吸引大量粉絲觀看。



宇樹H1機器人、G1機器人，自從在京東宇樹官方旗艦店線上首發開售以來，熱度持續攀升。其中，H1機器人起售價高達65萬元，G1機器人為9.9萬元。儘管價格不菲，但不到一個月時間，上架的機器人便已全部售罄。首批買家在購得這些機器人後，迅速將其投入租賃市場，開啟了新的商業征程。



應用場景多 助招攬顧客



香港文匯報記者在一些二手平台上看到，機器人租賃正成為當下最火熱的關注點，其中H1機器人的租賃價格加上安裝調試服務的話，中國為3萬至6萬元／天，外國租賃8萬元／天；G1機器人中國為1萬至3萬元／天，外國租賃5萬元／天。從租賃介紹來看，人形機器人可用在新店開業、招攬顧客遊街、廣告引流、活動暖場、展會宣傳等各個商業場景。而且租賃檔期非常火爆，記者隨機詢問了幾家租賃商家，均被告知3月檔期全滿了，若現在提交租賃申請，只能排到4月份。



據租賃商家介紹，G1機器人具備行走避障功能，能夠自然行走並模仿人類的跑步姿態，在商業活動場合中足以勝任引流任務，展現出實用性與吸引力。而H1機器人則以其高動態動作能力脫穎而出，不僅能完成原地空翻等高難度動作，還能帶來震撼的視覺效果。從租金價格上看，G1因性價比更高而更受歡迎，但H1憑借其驚艷的高難度表演同樣備受矚目，租賃需求也居高不下。