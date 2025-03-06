英媒：破壞貿易秩序將給美經濟帶來慘痛代價

中評社北京3月6日電／據新華社報導，英國《金融時報》網站日前發表該報首席經濟評論員馬丁·沃爾夫的文章說，特朗普政府近期針對全球貿易體系和戰略同盟的激進政策，正在破壞美國主導建立的開放貿易體系，將給美國經濟帶來深遠且慘痛的代價。文章摘要如下：



美國對加拿大、墨西哥加征25%關稅，預計接下來歐盟輸美商品也將面臨高關稅。此舉標誌著美國正背棄其主導建立的全球貿易體系。



國際貨幣基金組織前首席經濟學家莫里斯·奧布斯特費爾德強調，美國貿易逆差並非源於貿易夥伴的不公平行為，“用關稅解決逆差如同擠壓注滿氣的氣球”。



美國指責“歐盟成立就是為了占美國便宜”。丹麥經濟學家耶斯佩爾·朗維德提出，美國僅關注貨物貿易卻忽視服務貿易和資本收益。如用美國對歐元區的服務貿易順差和資本收益等折抵其貨物貿易逆差，整個歐元區與美國的雙邊經常賬戶其實接近平衡。



墨西哥和加拿大對美商品出口分別占其2023年國內生產總值的27%和21%，美加征關稅將給兩國帶來巨大經濟成本。歐盟這一比例僅為2.9%，加征關稅影響不會那麼大。“但這仍然是一種不公平的、甚至是無知的經濟戰行為。歐盟將不得不進行報復，跨大西洋關係將受到永久損害。”



美國在對盟友發動經濟政治雙重打擊，必將引起反噬傷及自身，最終“付出慘痛代價”。