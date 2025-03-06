特朗普關稅戰“只會傷害辛勤工作的美國人”

中評社北京3月6日電／據新華社報導，美國多家零售業巨頭近日紛紛表示，受美國政府對加拿大和墨西哥加征關稅措施影響，美國消費者可能面臨商品價格大幅上漲的局面，直接影響“最快在數日內”就會顯現。



美國知名零售商塔吉特百貨公司首席執行官布賴恩·康奈爾4日在美國消費者新聞與商業頻道節目中說，塔吉特在諸多商品類別上依賴從墨西哥進口，尤其在冬季。他透露，塔吉特最快可能在本周內調高水果和蔬菜等商品價格。



塔吉特當日發布的財報認為，由於加征關稅帶來不確定性，公司本財年第一季度的利潤將面臨顯著壓力。



零售商百思買公司首席執行官科裡·巴裡說，美國加征“如此廣泛的關稅”，肯定會影響零售業。他預計，部分關稅會直接轉化為消費者的成本，增加美國家庭負擔。



零售業巨頭沃爾瑪首席執行官道格·麥克米利恩此前在芝加哥經濟俱樂部發表演講時說，美國持續高企的物價已經給許多消費者帶來痛苦，新增關稅“只會讓事情變得更糟”。



受美國關稅戰帶來的負面預期影響，美國2月消費者信心指數顯著下降。美國世界大型企業研究會2月25日發布的數據顯示，美國2月消費者信心指數為98.3，低於1月的105.3。該研究機構高級經濟學家斯蒂芬妮·吉夏爾表示，這是美國消費者信心指數自2021年8月以來最大單月跌幅，該指數已連續第三個月走低。



分析人士指出，美國政府的新關稅措施將進一步增加通脹風險、打擊消費者信心、降低經濟發展預期。美國全國零售商聯合會日前發表聲明強調，新關稅將迫使美國人增加家庭用品開支，“只會傷害辛勤工作的美國人和那些努力為客戶提供產品的企業”。

