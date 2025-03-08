李小瑛答中評：港澳發揮比較優勢助拓國際交往

中山大學粵港澳發展研究院副院長李小瑛日前向中評社解讀今年政府工作報告中涉港澳內容 （受訪者提供） 中評社香港3月8日電（記者 袁曉麥）3月5日，十四屆全國人大三次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強向十四屆全國人大三次會議作《政府工作報告》。中山大學粵港澳發展研究院副院長李小瑛近日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉港澳論述。李小瑛認為，今年政府工作報告延續“一國兩制”核心理念，同時又展現了對港澳發展新階段的精準把握，為港澳特區政府和居民提供了更清晰的發展指引。



今年《政府工作報告》涉港澳部分內容如下：我們要全面準確、堅定不移貫徹 “一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實 “愛國者治港”、“愛國者治澳”原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



李小瑛首先以“變與不變”這一辯證統一關係概括近年來《政府工作報告》中涉港澳內容脈絡。她指出，每年的《政府工作報告》都有港澳政策的專題板塊，這反映了中央政府一直以來對港澳問題的高度重視。與此同時，報告中港澳部分的內容既有變化也有延續。“從這種變與不變中，我們可以看到港澳問題在不同階段呈現出的不同特點。”她表示。

