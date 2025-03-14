邵育群答中評：涉台論述顯示戰略定力與信心

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（中評社資料圖） 中評社香港3月14日電（記者 袁曉麥）十四屆全國人大三次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作《政府工作報告》。上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群日前接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。她認為，儘管外部環境正在發生巨大的變化，充滿著高度不確定性，但中國政府強調要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，顯示出極大的戰略定力和信心。



今年《政府工作報告》涉台段落如下：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



邵育群指出，今年《政府工作報告》涉台內容體現了三大特點：第一，中國大陸對台政策展現出高度的穩定性和延續性；第二，大陸發展兩岸關係的基本原則和戰略目標明確清晰；第三，儘管當前外部環境正在發生巨大的變化，充滿高度不確定性，但中國政府強調要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，顯示出極大的戰略定力和信心。



邵育群表示，和去年相比，國際環境和島內政治格局都出現了變化，即美國新政府上台，其台海政策已出現了微妙的變化，島內賴清德上台，綠大藍小的格局未變，但白色力量已泡沫化。“此背景下，今年《政府工作報告》涉台部分和去年相比沒有太大調整，也正說明了今年《政府工作報告》涉台內容所呈現的三大特點。”她表示。

