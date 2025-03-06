美暫停與烏分享情報　烏稱願與美方再會談

中評社北京3月6日電／據新華社報導，美國中央情報局局長約翰·拉特克利夫5日說，美國已暫停與烏克蘭分享情報。此舉意在向烏總統弗拉基米爾·澤連斯基施壓，以推動他與美國總統唐納德·特朗普合作，並與俄羅斯舉行和平談判。烏方同日表示，計劃與美方舉行新的會談。



拉特克利夫在接受美國福克斯商業新聞電視台採訪時說，特朗普“讓我們暫停”對烏支持。



美國總統國家安全事務助理邁克爾·華爾茲在接受哥倫比亞廣播公司採訪時談及暫停與烏克蘭分享情報一事時說，“我們正在暫停，評估，審視我們安全關係中的一切”。



據美國有線電視新聞網報導，上述兩名美方官員表示，如果烏方就結束俄烏衝突談判採取的行動令特朗普“滿意”，那麼情報共享中斷可能是短暫的。



路透社援引一名不願透露姓名的知情人士說法報導，特朗普政府已經停止了與烏克蘭的“一切”情報共享。另一名消息人士則表示，情報共享只是“部分”被切斷，但無法提供更多細節。一些專家說，美國暫停情報共享將損害烏克蘭作戰和自衛能力。



據法新社報導，烏總統方面暫未對此事置評。不過，澤連斯基在5日晚些時候的講話中說：“今天，烏克蘭和美國團隊開始為即將舉行的會議做準備。我們看到了推進的勢頭。”他沒有說明何時何地將與美方舉行新的會談。



2月28日，澤連斯基到訪美國白宮並與特朗普會面，雙方發生激烈爭吵，未簽署烏克蘭向美國提供礦產資源開採權的協議。美國媒體3日報導，特朗普已下令暫停美國對烏克蘭的軍事援助。澤連斯基4日說，他對與特朗普在美國白宮會晤時所發生的一切感到遺憾，烏方願在任何時間、以任何方便的方式簽署美烏礦產協議。



特朗普4日表示，他收到了澤連斯基的一封信，後者在信中表示，他願意來到“談判桌”，就俄烏問題舉行和平談判。

