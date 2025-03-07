唐永紅答中評：政府報告展現反獨促統新部署

廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅（中評社資料圖） 中評社香港3月7日電（記者 袁曉麥）廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅近日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。唐永紅認為，今年《政府工作報告》涉台內容在延續性中有所創新，特別是在論述結構和政策指向上展現了更清晰的邏輯與針對性，預期新形勢下國家反“獨”促統相關制度與政策措施將進一步完善。



今年《政府工作報告》涉台段落如下：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



唐永紅指出，今年《政府工作報告》涉台論述首先沿襲近年的表述“要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和‘九二共識’”，從總體層面表明保持戰略定力之後，進而分兩個層面闡明2025年的對台工作要求：一是針對當前形勢，著眼於當前迫切需要處理的工作提出要求，即“反對‘台獨’分裂和外部勢力干涉，以推動兩岸關係和平發展”；二是針對長期以來的、一貫的、根本性目標，即“堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業”，提出具體工作方向與要求，即“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉”，旨在為祖國統一夯實基礎創造條件。這一邏輯與結構較往年更為清晰，體現了應對當前挑戰與推進長期目標的統籌布局，也體現了既保持戰略定力又積極主動作為、把發展起來的國家實力轉化為國家統一的條件以進一步掌握兩岸關係發展的主導權與主動權的思路與要求。

