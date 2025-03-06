泰國舉辦本土漢語教師教學技能提升培訓

中評社北京3月6日電／據人民網報導，為提升泰國東北地區本土漢語教師教學水平，泰國孔敬大學孔子學院於3月2日至4日，攜手泰國教育部基礎教育委員會泰東北漢語教學中心學校烏隆皇太后女子中學，成功舉辦“2025年泰東北中學本土漢語教師技能提升培訓”。來自泰國東北7府24所泰國教育部基礎教育委員會所屬學校的40位本土漢語教師參加了培訓。



在培訓開班儀式上，泰國烏隆皇太后女子中學校長內查諾克和孔敬大學孔子學院中方院長張家政等先後發言。內查諾克表示，本土漢語教師專業能力的不斷提升是保證學生學好漢語、用好漢語的關鍵；感謝孔敬大學孔子學院對本次培訓活動的大力支持，並期待未來雙方進一步深化合作，共同推動泰東北地區漢語教育的發展。張家政表示，希望參訓教師以使命感推動自我專業發展，以創新思維突破教學瓶頸，探索生動有趣的教學模式，讓中文課堂成為學生向往的地方，為泰國培養更多精通漢語、瞭解中國文化的優秀人才。



泰國教育部基礎教育委員會泰東北漢語教學中心主任納魯蒙希望參訓教師充分利用此次機會，深化漢語教學理論，提升課堂教學能力，推動泰國漢語教育的進一步發展。



本次培訓由孔敬大學孔子學院的國際中文教育資深專家塗敏副教授和劉潔副教授主講，圍繞“漢語水平測試與課程設置的制定”及“漢字教學策略”展開詳細講授。



結業典禮上，參訓教師分享學習收穫表示受益匪淺，特別是在漢字教學和語法教學方面，專家們提供了許多實用的方法，讓他們對基於HSK考試的課程設置和教學設計有了更加深刻的認識。將把學到的知識和方法運用到教學實踐中去，既提升教學質量和效率，又讓學生有更多的成就感，讓更多的學生喜歡上、愛上漢語學習。



泰國孔敬大學孔子學院將繼續加強與泰東北各教育機構的合作，助力泰國本土漢語教師隊伍建設，共同推動泰國漢語教育不斷邁上新台階。