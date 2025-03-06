中評社北京3月6日電／網評：發展低軌衛星產業 把握太空經濟藍海



來源：大公網 作者：葉文祺、梁躍昊、張飛揚（團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監、團結香港基金土地及房屋研究主管、團結香港基金研究經理）



政府在新一份財政預算案中提出簡化審批營辦低軌衛星牌照的流程，並將在本年內完成相關工作，筆者認為此項措施將為香港產業轉型發展帶來重大機遇。



低軌衛星（Low Earth Orbit Satellite）是指距離地表500至2000公里的人造衛星，因靠近地球，可應用於低延遲網絡、緊急通訊、環境監控、智慧城市、低空經濟和自動駕駛等領域，美國富豪馬斯克旗下太空科技公司SpaceX的星鏈是最著名的例子。



香港以金融中心聞名，表面上與衛星產業關係不大，但其實在將軍澳創新園已設有全港首間衛星製造中心，並且已經製造近38顆衛星。營運該製造中心的洲際航天科技公司更提出“金紫荊星座計劃”，預備製造、發射、運行112顆低軌衛星，未來重點聚焦粵港澳大灣區的智慧城市業務。



借助灣區產業鏈提升競爭力



事實證明，與傳統製造業不同，衛星精密製造不需要大量的土地空間，因此適合在“寸金尺土”的香港發展。與內地城市相比，香港高度國際化和健全法制，所提供的衛星產品似乎更容易獲國外客戶接受。洲際航天科技公司近期與阿聯酋公司TREEFAM Holdings L.L.C－FZ所簽訂2100萬美元的採購合約便是一例。



筆者認為，從事衛星設計、製造，及營運的初創企業需要巨大的初始融資和高水平的航空航天人才，香港在此方面完全能滿足條件。另外，香港作為大灣區城市之一，相關企業可借助灣區其他城市完備的產業鏈提升其國際競爭力。發展低軌衛星產業鏈，更可進一步帶動相關的AI數據分析、專利保護、太空法、太空保險及理財產品等專業服務業的發展，與香港現有產業可以有很好的結合。