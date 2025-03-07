兩會專訪：李義虎論台海與戰略思維

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎接受中評社記者專訪（中評社 林艷攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷 實習記者 葉佳怡）全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎日前接受中評社記者專訪，就影響兩岸關係走向因素、特朗普2.0內政外交開局、中美關係、解決台灣問題的區間思維、“兩制”台灣方案的“單獨構建”以及“一國兩制”話語重塑等問題提出戰略性思考。



李義虎表示，雖然從短期來看，特朗普2.0政策是影響兩岸關係的一個重要變量，但影響兩岸關係走向的決定性因素仍然是大陸自身的發展和進步。大陸對兩岸關係發展的主導權，不僅體現於對兩岸終局的主導權，更體現在面對現實挑戰環境下的“過程主導權”，目前大陸在過程主導權上正持續不斷發力。



李義虎認為，在內政外交的開局上，特朗普2.0與特朗普1.0有顯著不同，其外交政策顯示出某種帝國主義和孤立主義的混合特徵。在地緣政治領域提出了一系列引人注目的議題，對世界格局產生了強烈的衝擊。同時，美俄關係的調整先於美中關係，特朗普及其國安團隊在完成全球戰略調整後，才會在對華和對台政策上展現出真面目。由此，從其2.0的外交開局可看出其在地緣政治和經濟利益的精心盤算。



李義虎指出，中美關係屬於頂層大國關係，元首外交始終發揮著非常重要的引領作用。他也認為，中美關係在特朗普第二任期內走穩走好需要把握以下幾個關鍵：一是雙方需要加強戰略溝通，尤其是元首溝通至關重要；二是明確戰略認知，消除誤解。儘管中美兩國存在結構性矛盾，但雙方之間並非替代關係，而是可以構建共存關係。三是增強戰略互信，履行承諾。四是明確彼此的戰略底線和紅線。



李義虎認為，在解決台灣問題上，必須具備複雜性思維，特別是要將底線思維與區間思維高度結合。其中，區間思維是一種具有伸縮性時空，在一定範圍可以保持適度彈性並能做出不同選擇的思維方式，其限定意義是既有起點又有終點，既有上限又有下限，並非固定於某一點，而是在一定範圍內動態浮動。解決台灣問題的區間思維就是“求同存異”，不斷尋找交集。以底線思維為前提的區間思維，能為兩岸關係的增量改革創造更多機會與條件。若僅依靠存量改革解決兩岸問題，恐難有突破，但在增量部分則大有可為。隨著台海局勢及台灣島內政治生態的複雜變化，區間思維也會隨現實情況而調整。以區間思維解決兩岸關係難題即兩岸政治定位問題，可以採取“區間定位論”，但“區間定位”跟兩岸局勢如何變化密切相關，也跟最終採取何種統一方式直接相關。

