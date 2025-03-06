中評社北京3月6日電／網評：新殖民掠奪之下的“美式承諾”



來源：大公網 作者：靖 偉（國際關係學者）



曾揚言能在上任後“24小時內”解決俄烏衝突的美國總統特朗普，早前提出希望烏克蘭通過向美國供應稀土資源換取持續對烏援助。但特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮的激烈爭吵，讓美烏礦產協議可能流產收場。相對於歐洲口中的俄羅斯對烏的“侵略”，某種程度上美國明火執仗的掠奪資源更讓烏克蘭傷痛。美國試圖逼迫烏克蘭簽署礦產協議，讓人看到了“美式殖民主義”掠奪他國資源的無恥，美國也自毀了自詡的“民主燈塔”根基。



美烏礦產協議，看似以“重建基金”進行美烏合作，但本質上卻是“經濟殖民”為核心的霸權邏輯。這場交易的本質，是烏克蘭在戰爭與貧困的雙重絞殺下被迫讓渡資源主權，而美國則以“援助”之名行掠奪之實，將美式霸權的殘酷性演繹得淋漓盡致。



美烏礦產協議的“互利”充滿諷刺色彩。一方面，烏克蘭將未來礦產資源收益的50%注入由美烏“共管”的重建基金，美國則以資金和技術支持作為交換。然而，細究條款便能發現，所謂“共管”不過是精心設計的語言陷阱。根據協議內容，美國不僅持有基金的最大財務權益，更通過技術主導權和資金杠杆掌握實際控制權。難怪烏克蘭人將之稱為烏克蘭給美國的“賣礦契”。



“經濟殖民”的霸權邏輯



另一方面，美國通過“形式平等”對烏“實質控制”，正是美國輸出其制度霸權的典型手法──通過規則制定權的壟斷，將經濟依附關係包裝成平等合作。特朗普政府删除5000億美元直接債務條款的“讓步”，不過是把顯性掠奪轉化為更隱蔽的長期收益攫取，正如協議中埋下的伏筆：若烏克蘭未來收復被占領土，其資源收益的66%仍需注入基金。