中評社北京3月6日電／網評：總理政府工作報告展現中國經濟新圖景



來源：大公網 作者：屠海鳴（全國政協港澳台僑委員會副主任，香港新時代發展智庫主席，暨南大學“一國兩制”與基本法研究院副院長、客座教授）



春風拂九州，奮進正當時。昨天上午，十四屆全國人大三次會議在北京隆重開幕，近3000名全國人大代表肩負人民重托，共商國是。習近平主席等黨和國家領導人出席大會，國務院總理李強作政府工作報告。



李強總理在政府工作報告中回顧了過去一年的工作，並對今年經濟社會發展和政府工作任務提出了要求。李強總理提出，今年著重抓好以下工作：一是大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；二是因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系；三是深入實施科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能；四是推動標誌性改革舉措加快落地，更好發揮經濟體制改革牽引作用；五是擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資；六是有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線；七是著力抓好“三農”工作，深入推進鄉村全面振興；八是推進新型城鎮化和區域協調發展，進一步優化發展空間格局；九是協同推進降碳減污擴綠增長，加快經濟社會發展全面綠色轉型；十是加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能。



李強總理作的政府工作報告從以上十個方面勾勒出2025年中國經濟發展新圖景，釋放出積極進取的強烈信號，激勵全國人民迎難而上、銳意進取，為推進強國建設、民族復興不懈奮鬥！



香港特區行政長官李家超列席了全國人大會議開幕會，在聆聽李強總理的政府工作報告後，他感慨地說：“很受鼓舞！”



2100多名全國政協委員列席了昨天舉行的十四屆全國人大三次會議開幕會議，聽取了李強總理所作的政府工作報告。在李強總理報告時，全場不斷響起熱烈掌聲。



時下的香港，正在加快融入國家發展大局，國家發展動力強勁，香港擁有堅強後盾。香港同胞和內地人民一樣，邁步新征程，攜手共奮進！