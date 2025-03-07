且十：“川皇”移山 美國棄台的前奏

台積電董事長魏家哲。 中評社北京3月7日電（作者 且十）1月16日，台積電董事長魏家哲在台大演說時表示，很多媒體報導說如果台積電變“美積電”會如何，“我的答案是，台積電變美積電門都沒有，客戶要轉單更困難”。“門都沒有”，魏家哲說的如此斬釘截鐵，大概他還不知道四天後二度登基的特朗普的“移山”能力。



時隔45天的3月3日，魏家哲與特朗普在白宮召開新聞發布會，宣布台積電將在美國亞利桑那廠區再投資1000億美元，建造3座芯片廠、2座先進封裝廠和1座研發中心，連同先投資650億美元建造的3座芯片廠，合計在亞利桑那投資高達1650億美元。



台積電曾抱怨美國的投資環境，說政府辦事效率低、工會難糾纏、招不到合適的工程師、沒有產業配套，造成成本高企，贏利很難，是虧本買賣。現在，台積電加碼投資了，是美國的投資環境變好了，是美國的工程師願意加班了，是美國的工會變開明了？可以肯定的說，這些還真沒有，有的是特朗普5日在國會演講時批評拜登“芯片法案”投出的補助都是浪費，原來承諾給台積電的補助大概率是拿不到了。說一千道一萬，美國能給台積電的就是特朗普的“挖山”能力。



得益於全球信息技術的飛速發展，台積電在這輪信息革命中搶的先機，引領芯片先進制程，成長為全球關鍵企業。魏家哲曾以“假如沒有台積電”為題演講，說“沒有台積電，世界經濟會停滯不動”，如果沒有台積電，“2026年以後，所有的自動駕駛會全部不見”，可以想象台積電的自豪和自負。也由此，島內把台積電譽為“護島神山”，民進黨當局認為，因為台積電在全球供應鏈中的關鍵作用，一旦台灣遭到攻擊，美國會帶領西方盟友來保護台灣。

