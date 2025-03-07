鄭栅潔：關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦

國家發改委主任鄭栅潔（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議3月6日下午舉行經濟主題記者會，國家發改委主任鄭栅潔表示，我們制度有優勢、市場有潛力、企業有活力，更重要的是，我們有直面風險挑戰的勇氣、有解決問題的底氣，今年實現5%左右的目標有基礎、有支撐、有保障，我們對此充滿信心，可以說是“關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦”。



有記者提問說，《政府工作報告》已經明確了2025年中國經濟發展預期目標，而一些國際機構的預測為4.6%—4.8%左右。請問您如何看待中國經濟形勢？今年5%左右的目標能否實現？國家發展改革委將如何推進相關工作？



鄭栅潔表示，今年5%左右的預期目標，是黨中央、國務院經過綜合研判、科學論證、系統平衡，穩慎提出的，在工作層面上，我們也為實現這個目標做了扎實和充分的準備。經濟發展是一個連續的過程，我們首先看一下去年的經濟發展情況，這涉及到發展的基礎和當前的態勢、趨勢。



鄭栅潔說，過去的一年，發展歷程很不平凡，中國經濟展現了強大的韌性和活力，經歷了前高、中低、後揚的態勢，交出了一份難能可貴、成色十足，應該說令人滿意的成績單。特別是黨中央審時度勢、果斷決策，部署實施一攬子增量政策，為順利完成全年經濟社會發展主要目標任務發揮了決定性作用。這份成績單，有4個特點。



第一個，增量大。中國年度GDP總量接近135萬億元，對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右。形象地講，1年的增量，從國內看，相當於上海的經濟總量，從國際上看，相當於全球排名第20位左右國家的經濟總量。