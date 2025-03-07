藍佛安：中央財政預留了充足儲備工具

財政部部長藍佛安（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議3月6日下午舉行經濟主題記者會，財政部部長藍佛安在回答記者提問時就“更加積極的財政政策”予以介紹，他同時指出，為應對內外部可能出現的不確定因素，中央財政還預留了充足的儲備工具和政策空間。



藍佛安表示，宏觀調控要與經濟情景相適配，財政政策需相機抉擇、因勢而動。實施更加積極的財政政策，是黨中央從戰略和全局高度作出的重大決策部署，既充分考慮實現年度預期目標需要，又著力增強中長期發展動能，體現了宏觀調控的針對性和前瞻性。



藍佛安說，“更加積極”，可以理解為持續用力、更加給力。一方面，在實施好存量政策上下功夫，抓好去年四季度出台的一攬子政策落地見效，確保政策效應在今年持續有效釋放。另一方面，在謀劃好增量政策上出實招，用好用足政策空間，圍繞惠民生、促消費、增後勁，及時研究推出新的增量政策，前後貫通、接續發力，確保力度更大、針對性更強，各方面更有獲得感。今年財政政策更加積極，具體體現在以下五點：



一是在赤字安排上更加給力。今年赤字率按4%安排，赤字規模達到5.66萬億元，比去年增加1.6萬億元。赤字水平和赤字規模均為近年最高，逆周期調節力度進一步加大。



二是在支出強度上更加給力。今年全國一般公共預算支出29.7萬億元，比去年增長4.4%，財政支出進一步擴張，將有力促進經濟社會持續健康發展。



三是在政府債券規模上更加給力。今年新增地方政府專項債券4.4萬億元。發行超長期特別國債1.3萬億元，更大力度支持“兩重”項目建設，加力擴圍實施“兩新”政策。發行首批特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。加上彌補赤字的國債，今年新增政府債券規模達到11.86萬億元，比去年增加2.9萬億元。

