王文濤：用關稅“築墻”改變不了市場規律

商務部部長王文濤（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）商務部部長王文濤3月6日下午在十四屆全國人大三次會議舉行的經濟主題記者會上談及中美經貿問題時指出，中方始終認為，中美經貿關係本質是互利共贏，不存在誰永遠吃虧、誰永遠占便宜的問題。事實和數據充分說明，用關稅“築墻”改變不了市場規律、擋不住合作步伐。



有記者提問說，國際社會高度關注美中經貿關係，兩國似乎已進入新一輪貿易戰，就在本周針對美國再次以芬太尼問題為由對中國商品加征關稅，中方已宣布採取反制措施，請問中方是否擔心這將導致貿易戰延宕升級？從長期看，中方接下來將採取怎樣的策略同美方打交道？



“這個問題國際上很關注，記者朋友也很關注。昨天就有記者攔住我，要問這個方面的問題，我說今天有個發布會，我很希望在今天這個現場回答。”王文濤說，芬太尼問題，中方有關部門已經發布白皮書，詳細介紹了事實情況和中方採取的措施，闡明了中方立場。他強調，芬太尼問題美方必須尊重事實，首先自身要採取積極的行動，不能只向中方“甩鍋推責”，這解決不了自身問題，以這個為由對華加征關稅更是混淆是非、顛倒黑白。



王文濤表示，美國新政府上台後，先後發布了“美國第一”貿易、投資政策備忘錄，恢復對全球貿易夥伴徵收232鋼鋁關稅，宣布要徵收“對等關稅”，還針對中國造船等行業提出徵收港口費等301調查限制措施，關稅的單子似乎越拉越長。這些以關稅威脅、要挾的措施是典型的單邊主義、霸凌主義行徑，嚴重違反世貿組織規則，不僅破壞中美正常經貿關係，而且擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，阻礙世界經濟發展，也必將損害美國民眾和企業利益，是典型的損人不利己。大家可能都關注到了美國的資本市場，美方宣布加征關稅後，美股市場三大指數應聲下跌。

