中評手記：兩會新聞富礦 記者狂追代表委員

鄺美雲接受媒體記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）一年一度的全國兩會不僅是國家政治生活的一件大事，對於新聞人而言，更是一座新聞富礦。隨著全國兩會的召開，早已摩拳擦掌的媒體記者們也都快速投入了緊張的兩會時刻。為了挖掘到第一手的精彩新聞，大家都施展出“十八般武藝”。在今年的兩會上，凌晨5點大會堂門口的長龍、百米衝刺衝向人民大會堂、裡三層外三層追堵與會代表委員的壯觀場景，媒體記者們努力追逐新聞的認真模樣，成為了兩會一道靚麗的風景線。



3月5日，十四屆全國人大四次會議在京隆重開幕。當天，2900多位全國人大代表和2100多位全國政協委員齊聚人民大會堂，共同聽取李強總理作政府工作報告，共商國是。這一天也成為整個兩會期間最熱鬧、最矚目的一天。為了搶到最佳拍攝機位，不少媒體記者凌晨5點便來到人民大會堂門口排隊等候。伴隨著天安門廣場的日出和升旗儀式，媒體記者們也迎來緊張的進場時刻。扛著大包小包攝影器材的記者們在通過證件核驗後，快速展開百米衝刺，直奔人民大會堂。這一幕也讓人驚歎：“沒有個好體力，還真不敢當記者！”。



眾所周知，出席全國兩會共商國是的全國人大代表和全國政協委員，不僅是來自社會各行各業，更是國家政策制定和社會發展的重要參與者。他們中既有來自基層的代表，也有來自科學、文藝、商界、教育等各領域的傑出人物。因此，媒體記者們也都希望抓住這一難得的機會，從他們的言談中挖掘對國家議題的見解，記錄他們建言獻策的聲音。



如果說“進場卡位”是一場體力與速度的較量，那麼代表委員的入場時刻，真正的“跑新聞大仗”才正式拉開帷幕。這對媒體記者更是一場全能大比拼，不僅拼“快速識人”的眼力，還拼“問題多多”的腦力，更拼的“敢於提問”的膽量，總之要有超強的臨場反應力。特別是會前會後的半小時，人民大會堂和東門廣場上，隨處可見媒體記者追堵代表委員裡三層外三層的壯觀場景。



中評社記者看到，在人大開幕會當天，來自學界的台海問題專家李義虎代表、港區全國人大代表霍啟剛、鄺美雲，以及民營企業家雷軍、劉永好、董明珠，文藝界電影明星甄子丹等代表委員都成為媒體追逐的焦點。他們或因專業背景，或因明星效應，吸引了大批記者圍堵採訪，現場一度水洩不通。甚至有記者為了追堵剛剛從代表通道下來的雷軍而不小心跌倒，可見現場“搶新聞”之激烈。

