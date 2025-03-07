2025全國兩會經濟主題記者會問答全文

十四屆全國人大三次會議3月6日下午3時在梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議3月6日下午3時在梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。以下是記者會問答全文：



全國人大常委會辦公廳新聞局局長 金晴中：媒體朋友們，大家好！歡迎參加十四屆全國人大三次會議記者會，本場的主題是經濟主題。大會新聞中心很高興邀請五位嘉賓出席今天的記者會，並回答大家的提問。五位嘉賓分別是：國家發展和改革委員會主任鄭栅潔先生，財政部部長藍佛安先生，商務部部長王文濤先生，中國人民銀行行長潘功勝先生，中國證券監督管理委員會主席吳清先生。現在請直接開始提問。



美國國際市場新聞社記者：我的問題提給鄭栅潔主任和國家發改委，《政府工作報告》已經明確了2025年中國經濟發展預期目標，而一些國際機構的預測為4.6%—4.8%左右。請問您如何看待中國經濟形勢？今年5%左右的目標能否實現？國家發展改革委將如何推進相關工作？



鄭栅潔：感謝您的提問，借這個機會向各位媒體朋友感謝對我們發展改革工作的關心和支持。這個問題大家都很關心，各方面都很關注。今年5%左右的預期目標，是黨中央、國務院經過綜合研判、科學論證、系統平衡，穩慎提出的，在工作層面上，我們也為實現這個目標做了扎實和充分的準備。經濟發展是一個連續的過程，我們首先看一下去年的經濟發展情況，這涉及到發展的基礎和當前的態勢、趨勢。



過去的一年，發展歷程很不平凡，中國經濟展現了強大的韌性和活力，經歷了前高、中低、後揚的態勢，交出了一份難能可貴、成色十足，應該說令人滿意的成績單。特別是黨中央審時度勢、果斷決策，部署實施一攬子增量政策，為順利完成全年經濟社會發展主要目標任務發揮了決定性作用。這份成績單，有4個特點。