吳清：資本市場服務科技創新質效明顯提升

中國證券監督管理委員會主席吳清（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）今年以來，以DeepSeek為代表的科技企業受到市場廣泛關注，不少國際投資機構認為DeepSeek熱將推動對中國科技企業價值重估。中國證券監督管理委員會主席吳清在3月6日下午十四屆全國人大三次會議舉行的經濟主題記者會上就此表示，人工智能是今年兩會的熱詞，DeepSeek在全球人工智能領域脫穎而出，不僅使AI行業深受震撼，也讓世界對中國科技創新能力有了新的認識，帶動了中國資產價值重估。



吳清說，我們也看到，春節之後，A股、港股包括其他市場上科技股表現也受到了相關熱點的帶動。資本市場對促進產業和科技創新都具有獨特而重要的支撐作用，而科技創新企業越多越強，資本市場的活力、吸引力以及為投資者創造價值的能力也就越強。證監會始終高度重視支持科技創新，近年來我們以科創板、創業板等系列改革為契機，深入推進關鍵制度創新，不斷提升資本市場的“科技含量”。2024年，科創板、創業板、北交所新上市公司中高新技術企業占比均超過9成，目前全市場戰略性新興產業上市公司市值占比已超過4成，先進製造、新能源、新一代信息技術、生物醫藥等重點領域湧現出一批龍頭領軍企業，資本市場服務科技創新、產業創新的質效明顯提升。



吳清表示，在前不久的民營企業座談會上，習近平總書記強調要加強自主創新，轉變發展方式。政府工作報告對推動科技創新和產業創新融合發展也作出進一步部署。我們將認真貫徹落實，用好用足現有制度，積極研究、不斷完善支持新質生產力發展的體制機制和產品服務體系，更好服務中國式現代化。



一是加快健全專門針對科技企業的支持機制。堅持有效市場和有為政府相結合，聚焦科技創新活躍、體現新質生產力方向的領域，用好“綠色通道”、未盈利企業上市等制度，穩妥實施科創板第五套上市標準等更具包容性的發行上市制度，更精準支持優質科技企業發行上市。抓緊完善“併購六條”配套機制，在估值定價、審核流程、支付工具等方面進一步打通堵點，大力推進企業併購以優化資源配置、促進企業發展，推動更多科技創新企業併購案例特別是具有示範意義的典型案例落地。

