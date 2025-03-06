中企參展世界移動通信大會亮點紛呈

3月3日，在西班牙巴塞羅那舉行的2025年世界移動通信大會上，人們參觀中國電信展區。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月6日電／據新華社報導，作為全球移動通信行業的風向標，為期4天的2025年世界移動通信大會3日在西班牙巴塞羅那開幕。今年的展會上，中國企業積極分享對信息通信與人工智能（AI）深度融合的思考與創新，展示AI在終端設備、行業數字化轉型中的新型應用和服務，推動“萬物智聯”時代加速到來。



擁抱“AI＋”新時代



AI是本屆展會各個展廳的核心議題，也是中國企業的展示焦點。



榮耀在大會上正式發布榮耀阿爾法戰略，宣布將從智能手機製造商向全球領先的AI終端生態公司轉型。榮耀首席執行官李健呼籲行業和生態合作夥伴團結一致，以真正開放的姿態，去擁抱令人激動的AI未來。



記者在展會看到，AI已融入智能終端的方方面面，中國企業發布多樣化、專業性強的AI手機、個人電腦、智能穿戴設備等。聯想推出的Magic Bay生態系統包括多個模塊化的AI驅動配件，具有智能高效、專業協作、適配不同機型等特點，可實現實時表情反饋與手勢交互，展示各種碎片和輔助信息流等多樣化功能。中國手機品牌傳音此次重點呈現全場景互聯AI生態系統及先鋒技術創新，包括CAMON 40系列影像旗艦手機、新一代可折叠智能手機、AI眼鏡等多項新產品。



德國電信首席運營官拉斐爾·屈布勒被小米展台展出的15 Ultra手機所吸引，仔細觀察手機的攝像頭模組和體驗手機操作系統。



“這台手機的影像系統令我印象深刻，它的攝像頭可以‘吊打’我看到的其他手機。”屈布勒表示，近年來中國手機已經走向高端，不論是設計還是操作系統都已經走到世界前列。