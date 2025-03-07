中評觀察：五部門負責人談經濟　十分務實

十四屆全國人大三次會議3月6日下午舉行經濟主題記者會（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議3月6日下午舉行經濟主題記者會，國家發改委、財政部、商務部、中國人民銀行、中國證券監督管理委員會的五位“掌門人”再度聯袂出席，共同回應中外記者關於中國經濟發展的諸多關切。



同去年一樣，今年兩會期間仍會舉辦三場主題記者會，事關經濟、外交和民生。經濟主題記者會一如繼往“打頭陣”，凸顯經濟議題在國家治理體系中的戰略地位‌。對於經濟主題，中外媒體亦展現出十足熱情，記者們早早來到位於梅地亞中心的新聞發布廳做採訪報導的準備工作，發布會開始前一小時，發布廳已經座無虛席。



中評社記者觀察到，在將近兩個半小時的時間裡，國家發展和改革委員會主任鄭栅潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清共回應了中外記者提出的十六個問題，他們從發展改革、財政預算、商務、金融證券等多角度向外界勾勒出了新一年中國經濟重要安排和舉措的素描畫，可謂幹貨滿滿、亮點多多，從中可以總結出以下幾個重點。



第一，闡明政策基調，回答5%左右的經濟發展預期目標“為什麼能”。“今年實現5%左右的目標有基礎、有支撐、有保障，我們對此充滿信心，可以說是‘關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦’。”國家發展和改革委員會主任鄭栅潔表示，將加強綜合統籌和綜合平衡，強化財政、貨幣、產業、投資、就業、消費、區域等領域的政策協調，增強宏觀政策取向一致性，提高宏觀政策的組合效應，努力完成全年發展目標任務。



對於政府工作報告提出的“更加積極的財政政策”，藍佛安介紹，主要體現在五點，分別是：在赤字安排上更加給力、在支出強度上更加給力、在政府債券規模上更加給力、在轉移支付上更加給力、在重點領域保障上更加給力。對於政府工作報告提出的“適度寬鬆的貨幣政策”，潘功勝表示，人民銀行會平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡、支持實體經濟與保持銀行體系自身健康性的關係，綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、政策利率等貨幣政策工具，保持市場流動性的充裕，降低銀行負債成本，持續推動社會綜合融資成本下降，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。