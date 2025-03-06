乘客危站巴士梯間及上層　累人累己

中評社北京3月6日電／據大公網報導，日前網絡流傳有九巴上層乘客站立通道的視頻，再次引起網民熱議“巴士上層站立”的老問題。有讀者向《大公報》投訴，經常在交通繁忙時段，巴士上下層都坐滿乘客，部分乘客在上層站立，甚或貪圖方便或站或坐在樓梯間，十分危險。立法會議員陳恒鑌指出違反《公共巴士服務規例》最高罰款2000元，建議巴士公司針對閉路電視盲點，在車內加裝相關設備。



記者根據讀者提供的線索，在繁忙時段乘搭該條城巴由香港仔至長沙灣的行車路線，發現巴士上層座位坐滿乘客，有一名女乘客站立於樓梯間近上層位置，巴士行駛山路多轉彎，她隨著巴士行駛時晃動而站得不穩，身體左搖右擺，但她危站樓梯期間並無其他乘客作出勸阻。在十多分鐘車程，該名女乘客雖然戴上口罩，但不時咳嗽，看似身體虛弱，若她在樓梯間不慎跌倒，可能危及生命。有其他乘客見狀竊竊私語：“出咗事又入司機數兼阻礙全車乘客”、“要方便唔要命”等等。



乘客在巴士上層或樓梯站立等問題時有發生，日前網絡熱傳一條視頻，涉及一輛九巴在上層座位已滿的情況下，一名身材健碩的男子堅持站在上層通道，拒絕離開，導致巴士最終被迫停駛，司機通過廣播勸告，該男子慢慢走向樓梯仍堅持站立，最終一名婆婆主動讓座後，事件才得以平息。



這段視頻引起網民批評該男乘客的行為不當，罔顧行車安全，亦有網友留言讚賞司機非常有原則，處理恰當。



明文禁止 可罰2000元



根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分站立，任何人無合理辯解而違反此條例，即屬違法，可判處罰款2000元。



雖然法律清楚列明禁止上述行為，仍不時有市民貪圖方便、罔顧安全而違法站立巴士上層或坐在樓梯間，隨時因此喪命。2011年，慈雲山一名七旬老翁在巴士行駛期間，從上層樓梯走下時失足跌倒，頭部受傷昏迷，送院後不治；2022年，一名中年男子在繁忙時段於巴士上層樓梯扶手欄杆上自制“特色座位”，雙腳伸直抵住樓梯入口，當時有網民直指“這樣做非常危險，一旦滾落可能會斷頸”、“上層企多人、好容易翻車”。