旅遊界促盡快推“專項專牌”　紓人手荒

中評社北京3月6日電／據大公網報導，記者報導：文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日與旅遊業界會面，討論本港旅遊業發展方向，落實跟進《旅遊業發展藍圖2.0》的措施。旅遊業議會主席譚光舜表示，業界關注人手不足問題，希望“專項專牌”盡快推行。羅淑佩表示，會研究如何協助縮短流程。



旅遊業議會、八大屬會、旅遊界立法會議員、旅遊界選委等昨日參與會議。羅淑佩於會後會見傳媒時表示，會議氣氛坦誠、友好和積極，旅遊業一致支持《旅遊藍圖2.0》的措施，亦開始動腦筋如何跟進措施，令措施轉化為對業界有幫助的措施。業界在會上反映，酒店業、旅行社領隊和導游、司機等各範疇，都有人手不足情況，政府會研究如何協助，縮短某些流程。



羅淑佩並說，會上有討論如何用好新的旅遊設施，例如啟德體育園已開幕，旅遊業界在設計旅客訪港行程時，可以有更多新意，增加香港對旅客的吸引力。業界也有就與旅遊發展局合作推廣方面，特別是“一程多站”，提出建議，希望多做共同推廣。



旅議會主席譚光舜向《大公報》表示，本港現有約1.5萬個持牌導游及領隊，但估計不多於20%活躍於前線，很多已轉行，或對重投行業持觀望態度。議會希望盡快落實“專項專牌”，即就個別範疇分開發牌，不用考核所有內容，舉例“某個人只帶海島游，他可以考取專項牌照從業，課時可縮減至原本的三分之一或四分之一”。



兩地擬攜手推“一程多站”



他又稱，業界將與旅遊監管局及各大專院校合作，加強人才培訓，吸引年輕人入行。“一程多站”方面，他說議會早前到內地，貴陽、哈爾濱等城市均有意與香港合作，發揮“240小時過境免簽”政策優勢，相信能有效吸引更多旅客來港。



“專項專牌”計劃在《旅遊藍圖2.0》列為短期推行措施，就文化旅遊、生態旅遊等個別範疇，分開發相關導游牌照，考核不用橫跨所有內容，鼓勵年輕人入行。該計劃將由旅監局推行。