具身智能如何走向未來？

中評社北京3月6日電／據新華社報導，5日提請十四屆全國人大三次會議審議的政府工作報告中提出，建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。



什麼是具身智能？這一產業未來將如何發展？



有專家將具身智能概括為“有物理載體的智能體”。雖然聽起來有些陌生，但“具身智能”不是一個新概念，早在1950年便被提出。受限於機器學習算法及軟硬件條件，而後並沒有取得很大進展。



得益於近年來人工智能大模型的不斷發展與加持，學者普遍認為，具身智能將成為“會思考的機器人”。



2024世界機器人大會上發布的《人形機器人十大趨勢展望》指出，具身智能是可以在高變化下做出迅猛、精準反應的高質量、高性能智能系統。它既不是單純的虛擬環境下的計算機仿真，也不是完全偏於物理空間的機電系統，與人形機器人系統緊密相關。



“我們希望能在真實物理世界中實現交互，這意味著要讓人工智能擁有實體，讓它們像人類一樣具備感知、思考和行動能力，也即具身智能。”中國工程院院士蔣昌俊表示，逐步讓人工智能擁有實體，讓它們像人類一樣具備感知、思考和行動的能力。



當前，作為人工智能領域的前沿熱點，具身智能正逐步從理論走向實踐，從實驗室走向現實。



全國政協委員、中國科學院院士喬紅介紹，她所在的中國科學院自動化研究所，自主研發了Q系列人形機器人。構建了“通用人形機器人大工廠”這一核心技術底座，核心底座通過智能算法對硬件系統不足的補償，以及神經科學與人工智能的融合，形成了核心技術壁壘。