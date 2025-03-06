“白居二”始接受申請　新增數千個青年名額

中評社北京3月6日電／據大公網報導，房屋委員會昨日宣布，白表居屋第二市場計劃2024（白居二2024）於今日上午8時起接受申請，申請期為三星期，於本月26日晚上7時截止。由今期起，新增1500個配額，全數撥予40歲以下青年申請者，白居二配額總數增至共6000個。



共提供6000配額



房委會發言人表示，為配合行政長官去年在施政報告宣布的完善置業階梯措施，包括支持青年購買資助出售單位，房委會資助房屋小組於今年一月通過，由“白居二2024”起，把配額大幅增加1500個，達至6000個，新增的1500個配額為“青年計劃（白居二）”配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，其餘4500個屬一般配額。



1500個青年配額中，1350個是青年家庭申請者配額，150個是青年一人申請者配額。凡選擇參加“青年計劃（白居二）”的白居二2024申請者，須在申請截止日期當日已年滿18歲，以及在申請開始日期當日須為40歲以下。



4500個一般配額中，4050個是家庭申請者配額，450個是一人申請者配額。



“白居二2024”沿用居屋計劃2024的申請資格，家庭申請者的入息及資產限額，分別為每月6萬元及123萬元；一人申請者的入息及資產限額，分別為每月3萬元及61.5萬元。房委會預計，“白居二2024”於今年第二季攪珠，第三或第四季向成功申請者發出批准信。