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韓美聯合軍演炸彈誤入韓居民區致7人受傷
http://www.CRNTT.com
2025-03-06 18:36:02
3月6日，韓國京畿道抱川市遭軍演炸彈誤入居民區附近的房屋受損。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月6日電／據新華社報導，韓國空軍6日發布報導資料說，當天在京畿道抱川市舉行的韓美聯合軍演中，有炸彈誤入抱川市民宅，導致7人受傷。
報導資料中說，當天上午10時許，有8枚MK－82炸彈被非正常投下，落在射擊場外面，導致附近7座民宅被毀，已致7人受傷，其中4人重傷。
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