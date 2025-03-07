潘功勝：加大金融對科技創新的支持

中國人民銀行行長潘功勝（中評社 海涵攝） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）中國人民銀行行長潘功勝3月6日在十四屆全國人大三次會議舉行的經濟主題記者會上談及金融支持科技創新工作有關情況。他說，中國的科技創新活動富有活力，國內外投資者高度關注。做好金融支持科技創新工作是落實創新驅動發展戰略和金融服務實體經濟的重要著力點，也是深化金融供給側結構性改革的重要內容。近年來，人民銀行會同有關部門，綜合運用股權、債權、保險等工具，加大金融對科技創新的支持，已經做了大量的工作。



潘功勝表示，科技創新活動複雜多元，處於不同生命周期的科技創新企業，一般區分為種子期、初創期、成長期、成熟期，他們的風險特徵和金融需求有著很大的差異，從供給側看，金融服務供給的適配性需進一步提升，培育支持科技創新的金融市場生態，需要金融政策、科技政策、產業政策的協同配合，需要金融管理部門、科技部門、金融機構、科技企業的協同互動，久久為功，堅持不懈。



潘功勝指出，近期，為進一步加大對科技創新的金融支持力度，人民銀行將會同證監會、科技部等部門，創新推出債券市場的“科技板”。同時，我們將優化科技創新和技術改造再貸款政策。



第一項，創新推出債券市場“科技板”。支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構等三類主體發行科技創新債券，豐富科技創新債券的產品體系。一是支持商業銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構發行科技創新債券，拓寬科技貸款、債券投資和股權投資的資金來源。二是支持成長期、成熟期科技型企業發行中長期債券，用於加大科技創新領域的研發投入、項目建設、併購重組等。三是支持投資經驗豐富的頭部私募股權投資機構、創業投資機構等發行長期限科技創新債券，帶動更多資金投早、投小、投長期、投硬科技。同時，債券市場“科技板”會根據科技創新企業的需求和股權基金投資回報的特點，完善科技創新債券發行交易的制度安排，創新風險分擔機制，降低發行成本，引導債券資金更加高效、便捷、低成本投向科技創新領域。

