日本岩手縣山火持續燃燒　民眾不安情緒加劇

大船渡市老齡化情況較為嚴重，超過一半的居民是老年人。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京3月6日電／據央視新聞報導，日本岩手縣大船渡市2月26日下午發生多起山林火災，至今已持續超過一周。3月5日，大船渡市出現降雨天氣，但降雨對於火情的影響目前仍不明確，進山道路仍處於全面封閉狀態。



山火遇降雨天氣 空中滅火暫停



岩手縣警察：從這裡往前山區的道路禁止進入，消防車輛或其他緊急情況下需要進入的情況，可能會被特別允許，但基本上所有人都禁止進入。



截至5日，大船渡市已經有累計超過1800戶家庭的4500餘人進行了轉移。5日，當地出現降雨，但降雨對於火情的影響目前仍不明確。



岩手縣大船渡地區消防本部消防司令 小野田利文：目前看起來火勢並未擴大。但未來仍不能排除因天氣變化而導致火勢蔓延的可能性。5日由於天氣狀況不佳，無法進行空中滅火作業，但從6日起，將視天氣情況恢復空中滅火行動。



總台記者 何欣蕾：岩手縣大船渡市的山林火災從2月26日開始算起，到目前為止已經持續超過一周的時間。根據當地政府的最新統計，目前這一場火災的過火面積已經達到了大約2900公頃，造成一人死亡，78處房屋受損。目前關於火災發生的原因還沒有明確的調查結果。



山火持續 民眾不安情緒加劇



截至5日，受到山火影響的民眾約占大船渡市總人口的13%。山火持續，民眾的不安情緒也在不斷加劇。