哪些“十四五”指標已提前完成？

中評社北京3月6日電／據新華社報導，2025年——“十四五”規劃的收官之年。今年的政府工作報告提出，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。



截至目前，哪些“十四五”指標提前實現？釋放出怎樣的信號？一起來聽聽代表委員怎麼說。



基本養老保險參保率已達到95%



“十四五”規劃綱要提出，“十四五”時期，多層次社會保障體系更加健全，基本養老保險參保率提高到95%。



人力資源社會保障部數據顯示，2024年末，我國基本養老保險參保人數約10.73億人，比上年末增加636萬人。基本養老保險參保率已提前達到95%，我國已建成世界上規模最大的社會保障體系。



全面取消外省戶籍靈活就業人員在就業地參保限制，積極推動在城鎮就業的農民工、新就業形態從業人員、靈活就業人員等群體參加企業職工基本養老保險……“十四五”期間，一系列舉措出台，更多人群被納入覆蓋範圍，享受社保福利。



全國政協委員、對外經濟貿易大學保險學院副院長孫潔說，面對新形勢新需要，社會保障網要進一步“擴得開、兜得住、織得密”，建議下一步精準擴大社會保障覆蓋面，推動社保提質增效，讓社保的陽光溫暖每個奮鬥者。



每千人口擁有執業（助理）醫師3.4人、註冊護士4人