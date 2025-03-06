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普京任命俄羅斯新任駐美大使
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2025-03-06 18:13:49
中評社北京3月6日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京6日簽署命令，任命俄外交部北大西洋司司長亞歷山大·達爾奇耶夫為俄羅斯駐美國大使。
俄法律信息網站當天發布了普京的總統令。文件顯示，達爾奇耶夫同時兼任俄羅斯常駐美洲國家組織觀察員。
達爾奇耶夫生於1960年5月，1983年畢業於莫斯科國立大學歷史系，掌握英語和法語。1992年進入俄外交部工作以來，他一直從事涉及北美的外交工作，先後擔任俄駐美大使館公使銜參贊、俄駐加拿大大使等職，2021年1月至2025年1月任俄外交部北美司司長。
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