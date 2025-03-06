美證實一架黑鷹直升機在洪都拉斯緊急迫降

中評社北京3月6日電／據央視新聞報導，美國駐洪都拉斯大使館當地時間3月5日證實，一架UH－60“黑鷹”直升機當天上午9時34分在洪都拉斯索托卡諾空軍基地附近緊急迫降，機上5名聯合特遣部隊機組人員安全。



事故發生後，美國和洪都拉斯軍事當局展開了聯合調查以確定事件原因。初步調查顯示，直升機出現機械故障。