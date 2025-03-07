兩會現場：廣東代表團全體會議 展自信開放

中央政治局委員，廣東省委書記黃坤明出席廣東省團組開放會議（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議廣東省代表團6日下午在北京首都賓館舉行開放團組會議，吸引超過200位來自50多家媒體的中外記者前來採訪。中評社記者提前一個半小時達到了首都賓館，就已經看到很多記者已經占好位置，在採訪區域架起了“長槍短炮”，準備記錄這場向媒體開放的全體會議。會場後方設置了媒體區域，但會議開始前幾分鐘，媒體記者們已經可以進到會場內，近距離拍攝前來參會的代表們，突破了會場媒體採訪區的空間限制。這是繼去年“讓記者朋友們到前面來拍吧”的“特別邀請”之舉後，廣東又一次打破傳統會場的區隔，邀請媒體走到代表身邊“零距離”拍攝。



中評社記者也看到，發言的代表們圍坐在一個四方長桌邊，隨著發言代表的更換，記者們也需要換位置。輪到全國人大代表、深圳市市長覃偉中發言時，由於他的座位是面對會場主席台，許多記者拍攝時只能拍到他的背影，廣東省委書記黃坤明就提醒記者們可以靠近一點，到前面來拍攝。這已經不是廣東團第一次請記者靠近拍攝了，在去年十四屆全國人大二次會議廣東團開放日活動上，廣東省委書記黃坤明就在會議進行中要求把隔離線撤下，請記者近前拍攝採訪，而今年的廣東代表團開放日，這種開放的姿態明顯更進一步。



近兩個小時的會議，共16位代表就粵港澳大灣區建設，人工智能，綠色發展，人才培養，海洋經濟等方面做了發言，為國家發展獻計，展現履職擔當。

