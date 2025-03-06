地產業界：地庫停車場成本高效益低

中評社北京3月6日電／據大公網報導，對於發展局擬放寬地面停車場可豁免計入樓面面積，地產業界普遍表示支持。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明昨日表示，經過多年實踐，證明建造地下停車場的好處及效益，並不及建於地面之上，而且成本高昂。第一，地庫停車場不能採用天然光照及通風，既不環保，若遇電力故障便有不便。第二，每年當遇上風季，翻風落雨時，不少低於水平面的停車場便因暴雨，或海水倒灌等原因，出現不同程度水浸或生命財產損失。第三，在發展已成熟地區進行重建時，深挖地基作停車場有機會影響毗鄰樓宇的安全，增加重建難度及建築成本。



溫偉明續指，過往政府因欲避免出現“蛋糕樓”（數層商場或停車場做基座，上面再建數幢住宅大樓，外觀如生日蛋糕），停車場樓面豁免只限建於地面之下。然而，由於缺少地面停車場平台層的空間緩衝，容易產生較大的風洞效應（當強風吹向大樓，向下氣流湧到地面，令地面風速大增），他認為從路面行人等安全角度考慮，值得檢討。



深挖地底 不利環保



香港樓宇安全學會會長何钜業亦稱，政府過往基於可持續發展的角度，要求停車場建於地庫，減少廢氣在路面排放，但實際操作上有不少問題，例如地庫停車場必須採用機械通風照明，當設備老化，維修保養成為一大難題。另外建造地庫停車場須深挖地底，要考慮走火消防系統等，令建築規模變大，將來消耗更多能源。同時間，挖掘時要處置更多淤泥廢料，對環境保護也不理想，因此，除建造工程費用貴及時間較長外，在環境及可持續發展上又未達預期效益，他希望政府在檢討時採取更寬鬆態度，完全移除地庫停車場才獲豁免樓面的限制。



團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺認為，現時地下停車場的樓面面積可獲豁免，原意是利用地下空間，減少樓宇體積，減少建築物對通風及視覺的影響，但會增加建築成本。他指只要建築物設計得宜，在地面提供停車場，也不會對通風及視覺造成太大影響。若賣地條款豁免地面停車場樓面面積，會提高賣地吸引力。然而若地塊太小，無論地底或地面停車場，成本效益也會大打折扣，相信有關建議在較大型的地皮會較合適。＼大公報記者 彭子河