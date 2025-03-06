﻿私樓建地面停車場　或增樓面面積豁免

中評社北京3月6日電／據大公網報導，新一份財政預算案提出下年度停推商業地，並考慮將部分用地改劃為住宅用途。發展局局長甯漢豪昨日表示，改劃住宅地何時推出須動態視乎市場反應；政府會檢視放寬標書條款，包括考慮毋須興建地底停車場亦可獲樓面面積豁免，目標於今年中完成檢視。



地產業界歡迎政府檢視地面停車場樓面豁免安排。有智庫認為，放寬標書條款有助提高賣地吸引力。



甯漢豪昨日接受電台訪問時舉例，今年度推售的沙田小瀝源住宅地皮市場反應好，所以有空間把鄰近石門的商業地改劃為住宅用途，但她強調即使改變用途，地皮於何時推出、是否放入賣地表等，會動態看市場反應。她重申，不考慮賣地與勾地並行的安排。



甯漢豪：不考慮賣地勾地並行



甯漢豪又提到，過去容許發展商建設地底停車場獲豁免納入樓面面積，是希望減少占用地面空間，但近年越來越多聲音認為，建設地底停車場無論在時間、成本或環保考慮，或未必是最好，故政府現正進行檢視，研究將地面停車場納入豁免，目標於今年中完成檢視。她說，去年已經放鬆一些條款，“沒要求五層地底停車場咁多”，冀未來有一個較突破的檢視。



政府於2011年推出新的樓面豁免規定，私樓地面上蓋停車場最多只能獲豁免50%，而地底停車場則能獲豁免100%，不少發展商為取得全數豁免，在新項目改為興建地底停車場，但副作用是導致項目的建築周期及成本均增加。



2023年施政報告提出放寬停車場樓面豁免安排，私樓首兩層停車場設於地下、第3層設在地面，仍能取得100%樓面豁免，安排適用於在2023年12月31日或之後提交的所有新建項目入則申請。



政府去年賣地收入大減，多幅地皮流標收場。香港測量師學會早前建議政府，積極尋求縮短土地發展時間及降低建造成本，包括透過放寬地上停車場面積計算準則等，增加發展商投地意欲及買地出價。