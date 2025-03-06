在港搭建交流平台　推動中華文化走出去

中評社北京3月6日電／據大公網報導，“文化興、國運興，文化強、民族強。國家‘十四五’規劃綱要賦予香港中外文化藝術交流中心的新定位，使其成為連接中國與世界的重要文化橋梁。”全國政協十四屆三次會議經濟界小組會議5日在京舉行，全國政協委員、香港各界文化促進會主席塗輝龍在會上發言時表示，香港特區在國家文化發展戰略中具有獨特地位，在提升國家文化軟實力和推動中華文化走出去的過程中，香港需要充分利用自身優勢，發揮“橋頭堡”作用。



塗輝龍以近期在港上映的《哪咤之魔童鬧海》為例，其累計票房突破140億元，成為華語電影的驕傲，也讓國際觀眾認識到中華文化具有悠久歷史、深厚內涵和普世價值。“這表明，只要找到合適的表達方式和傳播載體，中華文化完全有能力在全球文化市場中占據一席之地”。



塗輝龍說，香港特區政府近年來積極推動文化產業發展，促進中外文化藝術交流。然而，這是一項系統性、複雜性工程，民間機構也是不可或缺的重要力量。他表示，香港各界文化促進會已走過20多年歷程，長期積極投身文化交流推動工作，已成為香港文化領域最具影響力的平台之一。面對日益增長的全球文化交流需求，塗輝龍表示，建議在文促會基礎上升級，成立世界中華文化交流促進會，打造國際化、高水平的文化交流平台，為促進香港中外文化藝術交流中心地位，促進中國與世界的文化交流，做出新的更大貢獻。