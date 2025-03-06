烏總統新聞秘書否認澤連斯基給特朗普寫信

中評社北京3月6日電／綜合央視新聞報導、烏克蘭媒體報導，烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫當地時間3月5日表示，烏克蘭總統澤連斯基並未致信美國總統特朗普，特朗普所說的“信”指的是澤連斯基在社交媒體上公開發布的帖文。



烏克蘭總統澤連斯基4日在社交媒體上發文說，他對日前與美國總統特朗普在白宮會晤時所發生的一切感到遺憾，烏方願在任何時間簽署美烏礦產協議，願盡快開啟談判，以實現持久和平。



4日，特朗普在對國會發表講話時說，當天早些時候，收到烏克蘭總統澤連斯基寫給他的信函，烏方在信中表達了相同的意願。