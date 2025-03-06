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美關稅威脅下墨西哥總統發聲：絕不屈服
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2025-03-06 18:11:13
中評社北京3月6日電／據央視新聞報導，當地時間3月5日，墨西哥總統辛鮑姆表示，墨西哥正處在“關鍵時刻”，美國加征關稅問題將影響墨西哥的未來，墨西哥不會屈服。她還表示，如果有必要，墨西哥將會尋找其他貿易夥伴，以捍衛國家主權，保護墨西哥民眾和企業利益。
同一天，加拿大總理特魯多與美國總統特朗普就關稅問題進行通話。特魯多的發言人透露，兩國領導人的團隊將在當天下午就相關問題進行更多的討論。
當天晚些時候，美國白宮新聞秘書萊維特表示，美國將對通過美墨加協定進口的汽車給予一個月的關稅豁免。
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