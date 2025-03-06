以暫停援助加沙物價飛漲　各方呼籲放行物資

中評社北京3月6日電／據央視新聞報導，自以色列3月2日宣布暫停允許援助物資進入加沙地帶以來，加沙地帶物價飛漲，再次面臨物資緊缺加劇的狀況。連日來，多方譴責以色列做法，呼籲以方立即放行，以緩解加沙地帶的人道主義困境。



據報導，以色列2日宣布暫停放行援助物資，當天就在加沙地帶引發恐慌情緒，許多人搶購食品。儘管加沙當地政府試圖穩定物價，但一些基本物資的市價仍然飛漲。



一些援助團體指出，自停火以來，加沙地帶收到的食品、藥品以及帳篷等物資數量有限，以色列阻攔援助物資運入可能會加劇當前困境。



世界糧食計劃署表示，在以色列停止食品、燃料、藥品和其他物資進入加沙地帶之後，它在加沙地帶的食品供應只夠慈善組織“公共廚房”和面包店維持不到兩個星期的營業。



聯合國兒童基金會5日發表聲明表示，封鎖人道主義援助進入加沙地帶，特別是醫療物資，將對兒童的健康造成毀滅性後果。聲明敦促立即恢復並進行持續的人道主義援助，並警告說，如果情況持續，成千上萬的加沙兒童將面臨生命危險。



聯合國安理會5日舉行閉門會議，聽取聯合國加沙地帶高級人道主義和重建協調員西格麗德·卡格所做的匯報。會議結束後，法國、丹麥、希臘、斯洛文尼亞和英國的代表表示，以色列必須根據國際人道主義法，恢復大規模運送人道主義援助，並強調“向有需要的平民提供人道主義援助是不容談判的。”