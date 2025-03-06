中評社北京3月6日電／網評：“見事見人”才能“見效”



來源：人民網 作者：楊 旎



基層治理是國家治理的“最後一公里”，是關係人民群眾能否感受黨和政府溫暖的“神經末梢”。黨的十八大以來，在大抓基層的鮮明導向下，各地基層治理工作不斷走深走實。習近平總書記赴遼寧看望慰問基層幹部群眾時指出：“學習運用‘千萬工程’經驗，要聯繫實際細化實化抓手，堅持久久為功。要明確責任、到底到邊、見事見人地抓好基層治理。”“見事見人”體現我國基層治理人民至上的價值追求和鮮明的問題導向，是加強基層工作的重要方法、評價基層治理效果的重要標準。



所謂“見事”，就是基層治理須以“事”為抓手，謀全局，抓具體。一方面，要因地制宜，將宏觀政策轉化落地為具體行動方案；另一方面，要立足實際需求，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，不能“口號震天響，行動輕飄飄”“台賬摞成山，問題埋地下”。習近平同志在浙江工作期間，立足省情農情和發展階段特徵部署實施的“千萬工程”，緊緊抓住生態這個農村最大優勢，緊盯農村環境臟、亂、差突出問題，著力探索整體解決方案。各地因地制宜、精準施策，根據自身的自然禀賦、經濟社會條件、文化風俗等制定方案，推動建成萬千各具特色、各美其美的宜居鄉村。可見，在基層治理中，以“事”細化抓手，精準識別治理靶點，科學設計“施工圖”，盡力而為，真抓實幹，才能把“一枝一葉總關情”的好事辦好、實事辦實，才能讓老百姓感受到實實在在的變化。群眾事情無小事。“見事”也意味著要管好“小事”。“小事”是群眾的“心頭事”，不能“小視”，而要當“大事”來抓。真正以“小”成“大”、“小”中見“大”，著力推動解決人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，想群眾之所想、急群眾之所急，在深入把握群眾意願的基礎上辦好民生實事，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。