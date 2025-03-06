中評社北京3月6日電／網評：針對“內卷式”競爭發出重要治理信號



來源：人民網 作者：林風



反“內卷”將迎來治理新舉措。政府工作報告中提到，加快建立健全基礎制度規則，破除地方保護和市場分割，打通市場准入退出、要素配置等方面制約經濟循環的卡點堵點，綜合整治“內卷式”競爭。



一段時間以來，“內卷”成為高頻熱詞，“內卷式”競爭也引發各界關注。有的地方為了招商引資獲得突破，不顧地方現實和監管規則，“出奇招”製造“政策凹地”，破壞公平秩序也令其他地方“眼紅”；有的汽車品牌出於市場規模和銷售壓力，持續大搞“價格戰”，銷量有了但利潤卻沒有增長；而在電商行業，“全網最低價”“僅退款”等低價策略頻出，訂單是增長了，商家和經營者卻叫苦不迭……種種“內卷式”競爭行為，看起來有聲有色，但卻破壞了公平良性的市場競爭秩序，也對行業產業發展、經濟活力和企業創新無益，是一種浮躁、短視、粗放的競爭。



無論從哪個現實角度看，果斷刹住“內卷”、拒絕低質“內耗”，謀求公平良性競爭，都具有重要意義。近年來，從中央到地方對“內卷式”競爭早有“錨定”，且一直在深化治理。2024年7月，中共中央政治局會議指出，要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭。2024年12月，中央經濟工作會議提出，綜合整治“內卷式”競爭，規範地方政府和企業行為。進入2025年，國家發改委、國家市場監管總局等部門也在多個場合針對“內卷式”競爭密集表態。而在今年的政府工作報告中，針對“內卷式”競爭發出的一個重要治理信號，就是由此前的“防止”轉變為“綜合整治”，態度更明確、力度更深入、手段更綜合。



需要清晰認識到，“內卷式”競爭是不符合經濟社會高質量發展的競爭。無論是中央經濟工作會議，還是政府工作報告，提出“綜合整治‘內卷式’競爭”，就是對當前形勢、未來發展的準確判斷和科學謀劃。“綜合整治”的提法，意味著治理“內卷式”競爭需要多方行動、多方協調、多方合力、多措並舉。