包承柯：報告對台海局勢發展具重要意義

上海東亞研究所研究員包承柯（中評社資料圖） 中評社北京3月8日電（記者 盧哲）第十四屆全國人民代表大會第三次會議5日開幕，國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。上海東亞研究所研究員包承柯接受中評社專訪時表示，國務院總理李強在今年的政府工作報告中，再次系統地談到了大陸對台政策的整體方針，這對當前的台海局勢的發展非常具有重要意義。包承柯說，推進兩岸和平統一的目標離不開兩岸民眾的共同努力，離不開兩岸民眾的相互理解，更離不開兩岸民眾的相互支持。和平統一是解決台灣問題的最佳方案，也是解決台灣問題的重要方向。兩岸民眾的共同理解是解決台灣問題的重要基礎，大陸的經濟社會發展帶動民族偉大復興是解決台灣問題的巨大動力。有基礎有動力，實現兩岸和平統一必然會出現新的進程。



工作報告提到，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



包承柯表示，李強總理在今年的政府工作報告中，再次系統地談到了大陸對台政策的整體方針，這對當前的台海局勢的發展非常具有重要意義。兩岸現在處在一個非常複雜尖銳的環境中，民進黨當局一而再，再而三地想進行“台獨”分裂的活動，升高了兩岸的緊張態勢。李強總理的工作報告，再一次重申了大陸對台政策的重要方向，即在新時代黨解決台灣問題的總體方略的指引下，堅持一個中國原則和“九二共識”，反對“台獨”分裂和外部干涉。這是對當前兩岸關係的發展具有指導意義的政策方向。



包承柯指出，賴清德當局自上台以來，一直叫囂“兩岸互不隸屬”的“兩國論”，不斷在島內煽動“仇中”“反中”的輿論，切斷兩岸的交流往來，在島內把主張兩岸統一的人士當作間諜，動用司法和行政手段威脅和打擊主張兩岸應該進行交流的人士，蓄意拉高兩岸的對立。面對賴清德當局的推動“台獨”分裂的肆意挑釁，有必要採取堅決的鬥爭，絕不能讓“台獨”分裂分子的目的達成。

