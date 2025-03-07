黃坤明：廣東機遇大行動多 歡迎來投資興業

廣東省委書記黃坤明在開放團組答記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月7日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議廣東省代表團6日下午在北京首都賓館舉行開放團組會議，中央政治局委員，廣東省委書記黃坤明出席廣東省團組開放會議並在會後接受媒體記者的提問，黃坤明用四句話來概括了關於廣東現代化建設的問題，簡單來說就是廣東有使命、有機遇、有基礎、有行動。



黃坤明說，第一句話是廣東有使命。黨的十八大以來，習近平總書記與黨中央帶領我們走自己的路、走正確的路，牢牢抓住製造業這個根基下苦功，做長遠計劃，架構現代化產業體系的四梁八柱，以產業的高質量發展支撐著整個經濟的高質量發展。習近平總書記對廣東高度重視、親切關懷，多次親臨廣東視察調研，始終希望廣東走在前面，並特別強調廣東在全國產業體系的版圖中分量很重，要求我們加快建設具有國際競爭力的現代化產業體系。我們越來越感到，這是習近平總書記寄予我們的殷切希望，也是我們廣東自身改革發展必然要面對的重大課題。



習近平總書記在參加全國人大江蘇代表團審議時，明確指出經濟大省挑大梁的四個著力點。第一條就是要求在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣。我們要學習領會總書記重要指示精神，結合廣東的實際；我們要打頭陣、當先鋒、下苦功，推進科技創新、產業創新融合發展，為現代化的產業體系的建設注入強勁的動能；我們也深深感受到，廣東衹有把現代化產業體系建設好、建設強才能夠更好更長遠的擔當起經濟大省挑大梁的責任，爭取在新征程中繼續走在前面。



黃坤明指出，第二句話是廣東有機遇。回望廣東改革開放的歷史，我們抓住了國際性產業轉移的重要契機，從“三來一補”起步，逐漸形成了"珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電"這樣的品牌。以這些品牌為代表的產業體系逐漸地豐富起來、健全起來。繼而發展出，汽車、船舶、石油、化工、機械裝備等重工業集群。在此基礎上，壓茬推進了智能手機、智能家電、新能源汽車等先進製造業，產業體系不斷迭代升級，帶來生產力質態的躍遷，更好地支撐了廣東從一個相對落後的農業省份發展成為全國第一經濟大省、世界重要製造基地。現在，新一輪科技革命產業變革正在重塑著全球的產業版圖，這是廣東擁抱科技浪潮、引領產業發展的重大機遇。我們一定會緊緊抓住，爭取百尺竿頭再邁大步。

